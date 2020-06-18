Исполнительный директор "Фармак" стал спикером Саммита лидеров Глобального Договора ООН

15-16 июня 2020 года состоялся Саммит лидеров Глобального договора ООН, участие в котором принял исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

Юбилейный Саммит лидеров Глобального Договора ООН "Recover better, Recover stronger, Recover together" состоялся 15-16 июня.

Мероприятие было посвящено 20-летию крупнейшей инициативы, направленной на достижение целей устойчивого развития и поддержку социально ответственных компаний во всем мире. Об этом говорится на официальном сайте компании "Фармак".

В связи с коронавирусной пандемией встреча состоялась в онлайн-формате, став доступным для всех стейкхолдеров.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш, COVID-19 - это "самое большое испытание, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций".

Несмотря на то, что ситуация во всем мире стала более напряженной, лидеры Глобального договора ООН планируют выработать новый курс, с помощью которого удастся противостоять актуальным для всего человечества вызовам.

Онлайн-встреча лидеров Глобального договора ООН - Скриншот

"Мы как члены Глобального договора ООН понимаем важность объединения бизнеса для процветания и мира на Земле. Сегодня цели Глобального договора ООН особенно остро стоят на повестке дня. В условиях пандемии значение партнерства на различных уровнях существенно возросло. Наиболее прогрессивными являются следующие взаимодействия - бизнес и государство, бизнес и бизнес, бизнес и общественные организации", - подчеркивает исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

В Саммите лидеров Глобального договора приняли участие более 12 тысяч участников из 193 стран и 21 агентства ООН. Это крупнейшее бизнес-событие Организации Объединенных Наций.