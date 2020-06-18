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Зеленский о новых членах Совбеза ООН: Украина готова поддерживать и сотрудничать

Зеленский о новых членах Совбеза ООН: Украина готова поддерживать и сотрудничать
Обновлено 02:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Украина готова сотрудничать с Индией, Ирландией, Мексикой и Норвегией в качестве новых членов Совета безопасности ООН, избранных на 2021-2022 годы.

"Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", - написал он в своем Twitter в ночь со среды на четверг.

Как сообщалось ранее, в среду страны-члены ООН избрали в ходе тайного голосования четыре из пяти стран, которые станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН с 2021 по 2022 годы.

В штаб-квартире ООН состоялись выборы сразу по трем направлениям: пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2021-2022 гг., новых членов Экономического и Социального Совета на 2021-2023 гг., а также главы 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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Голосования проходили в особом режиме, с соблюдением карантинных ограничений, действующих в Нью-Йорке.

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Все по теме:

ООН, Совбез ООН, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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