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Президент Швейцарии посетит Украину

Президент Швейцарии посетит Украину
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга с рабочим визитом посетит Украину 20-23 июля. В ОП отметили, что выездная активность президента Украины Владимира Зеленского должна начаться с осени

Первый после пандемии визит иностранного лидера в Украину осуществит 20-23 июля президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга, серьезная выездная активность президента Украины Владимира Зеленского должна начаться осенью, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля - это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква указал, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу. "Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Индонезии, Ливии и по совместительству в Чаде и Тунисе и назначил посла в Афганистане.

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Все по теме:

Швейцария, Владимир Зеленский, Президент Швейцарии, Симонетта Зоммаруга.

Автор:

Телеграф
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