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Зеленский уволил двух послов

Зеленский уволил двух послов
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Глава государства Владимир Зеленский уволил двух послов Украины и назначил одного в Афганистане.

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Индонезии, Ливии и по совместительству в Чаде и Тунисе и назначил посла в Афганистане. Об этом говорится в соответствующих указах президента № 223-225/2020, которые были обнародованы на сайте главы государства.

Президент уволил Владимира Пахиля с должности посла Украины в Индонезии, а также по совместительству — представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Зеленский также уволил Николая Нагорного с должности посла Украины в Ливии, а также по совместительству — в Чаде и Тунисе.

Указом № 225 президент назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюк послом в Афганистане по совместительству.

Василий Серватюк с ноября 2014 года до апреля 2019 был первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины. В апреле прошлого года он был уволен указом пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось, 11 июня Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Французской Республике - Вадима Омельченко, подписав соответствующий указ.

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Все по теме:

Афганистан, Индонезия, Ливия, Владимир Зеленский, Послы Украины.

Автор:

Телеграф
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