Зеленский назначил нового посла во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Французской Республике - Вадима Омельченко, подписав соответствующий указ, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
"Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике", - говорится в указе №219/2020.
Вместе с тем, Президент освободил от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО Олега Шамшура.
"Освободить Шамшура Олега Владиславовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и с должности Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в указе №218/ 2020.
Напомним, Зеленский принял верительные грамоты у послов Туркменистана, Палестины, Португалии и Азербайджана.