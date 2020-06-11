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Зеленский назначил нового посла во Франции

Зеленский назначил нового посла во Франции
21:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Глава украинского государства назначил на место Олега Шамшура нового посла.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Французской Республике - Вадима Омельченко, подписав соответствующий указ, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике", - говорится в указе №219/2020.

Вместе с тем, Президент освободил от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО Олега Шамшура.

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"Освободить Шамшура Олега Владиславовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и с должности Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в указе №218/ 2020.

Напомним, Зеленский принял верительные грамоты у послов Туркменистана, Палестины, Португалии и Азербайджана.

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Владимир Зеленский, Олег Шамшур, Офис Президента, Вадим Омельченко.
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