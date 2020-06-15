Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо

Телефонный разговор состоялся в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили вопросы упрощения визового режима между странами и возможность сотрудничества в противодействии коронавирусу.

Отмечается, что Президент выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

"Мы уже сейчас должны очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - предложил глава Украинского государства.

В ответ Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим нужно работать.

Глава канадского правительства также передал слова поддержки супруге Президента Елене Зеленской, которая заболела COVID-19, как в свое время Софи Трюдо.

Собеседники обсудили меры обеих стран с целью противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН в размере 500 тысяч канадских долларов", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил Джастина Трюдо за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, 12 июня стало известно, что супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

Президент перешел на особый режим работы в этой связи.