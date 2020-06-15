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Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина планирует поднять вопрос на саммите в октябре

Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина планирует поднять вопрос на саммите в октябре
18:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Правительство на саммите Украина-ЕС в октябре намерено поднять вопрос об обновлении о Соглашениях об ассоциации.

"У нас есть несколько этапов подведения итогов - это саммит Украина-ЕС, который состоится в октябре, и Совет ассоциации в конце декабря. Я считаю, что нынешний саммит должен быть очень предметным. На нем должна идти речь об обновлении СА (Соглашение об ассоциации между Украина и ЕС - ред.) ", об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она добавила, что необходимо двигаться в направлении полной либерализации в отношении всех четырех свобод: речь идет о свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

"Именно в этом контексте и происходит подготовка Украины к саммиту и к Совету ассоциации, который закрепит договоренности саммита", - отметила вицепремьер-министр.

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Стефанишина признала существенное отставание и не очень положительную динамику в выполнении Соглашения, но выразила надежду, что это можно наверстать. В этом контексте вице-премьер отметила, что для нее очень важно правительственно-парламентская взаимодействие.

"На осеннюю сессию парламента планирую выйти с предложениями относительно евроинтеграционных законопроектов, которые надо принять. А для начала планирую сделать внутренний аудит нормотворческой деятельности за последние месяцы, чтобы понимать, сколько нужно времени, чтобы наверстать динамику", - сказала Стефанишина.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Украина, ЕС.

Автор:

Телеграф
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