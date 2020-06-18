SkyUр ограничила продажу авиабилетов: куда не получится слетать

Украинский лоукостер закрыл продажу билетов по большинству направлений до 15 июля.

Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии для "Интерфакс-Украина".

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - рассказали в SkyUp, уточнив, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.