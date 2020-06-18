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SkyUр ограничила продажу авиабилетов: куда не получится слетать

SkyUр ограничила продажу авиабилетов: куда не получится слетать
21:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter
Украинский лоукостер закрыл продажу билетов по большинству направлений до 15 июля.

Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии для "Интерфакс-Украина".

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - рассказали в SkyUp, уточнив, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

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Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, SkyUр, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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