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В Европе опасаются новой волны COVID-19

В Европе опасаются новой волны COVID-19
20:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Европейское бюро ВОЗ завило о необходимости тщательной подготовки к возвращению коронавируса.

Странам Европы необходимо готовиться к возвращению нового коронавируса. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, отмечает УНН.

"Мы должны использовать каждую имеющуюся у нас возможность для проведения подготовки и повышения готовности как наших систем оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, так и нашей системы оказания плановой медицинской помощи. Другими словами, нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а именно: к вероятному возвращению COVID-19, которое может охватить страны, регионы, города и отдельные районы. Как гласит народная мудрость, цыплят по осени считают, однако результаты нашей работы будут зависеть от того, какие меры мы примем сейчас", — отметил он.

По словам Клюге, эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах. "Крайне важно, чтобы мы продолжали восстанавливать и отстраивать нормальную жизнь после общего карантина, однако не менее важно, чтобы государственные органы стран вкладывали все необходимые средства и силы в создание активной системы эпиднадзора, позволяющей выявлять случаи заболевания, проводить тестирование и отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать необходимости введения в ближайшие недели и месяцы нового общего карантина, связанного с большими финансовыми расходами, если показатели инфицирования опять пойдут вверх", — сказал он.

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Глава Европейского бюро ВОЗ напомнил, что в нескольких странах открытие школ после карантина привело к локальным скачкам числа случаев инфицирования. "Значит, нам нужно сохранять бдительность и подходить к снятию ограничений с осторожностью", — отметил он, подчеркнув, что "риск по-прежнему остается высоким во всех странах".

На Европейский регион ВОЗ приходится 31% от общего числа заболевших и 43% от общего числа умерших во всем мире. В ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое — с шести до 21 страны.

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ВОЗ, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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