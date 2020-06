Twitter представила новую функцию: голосовые твиты

Компания Twitter представила сегодня новую функцию для пользователей социальной сети — голосовые твиты.

Что это такое

Это аудиосообщения, которые можно использовать вместо текстовых. Функция предназначена для тех, кому мало 240 знаков, а также для людей с ограниченными возможностями.

Как это работает

Чтобы записать голос надо нажать на волну в новом твите, а затем на кнопку «запись». Она длится 140 секунд. Если превысить этот лимит, твиты превратятся в тред. Добавлять голосовое сообщение можно только в оригинальный твит. То есть, ретвитить посты и комментировать записи с помощью голоса нельзя.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020