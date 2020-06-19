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Twitter представила новую функцию: голосовые твиты

Twitter представила новую функцию: голосовые твиты
Обновлено 01:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com
Компания Twitter добавила новую функцию аудиосообщений.

Компания Twitter представила сегодня новую функцию для пользователей социальной сети — голосовые твиты.

Что это такое

Это аудиосообщения, которые можно использовать вместо текстовых. Функция предназначена для тех, кому мало 240 знаков, а также для людей с ограниченными возможностями.

Как это работает

Чтобы записать голос надо нажать на волну в новом твите, а затем на кнопку «запись». Она длится 140 секунд. Если превысить этот лимит, твиты превратятся в тред. Добавлять голосовое сообщение можно только в оригинальный твит. То есть, ретвитить посты и комментировать записи с помощью голоса нельзя.

Когда ждать

Функция пока доступна лишь некоторым пользователям iOS-устройств. Когда её добавят в приложение на Android — неизвестно.

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Функция, Twitter.

Автор:

Телеграф
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