"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование электричек

АО "Укрзализныця" (УЗ), продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначило рейсы еще 50 электричек.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, с 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня – 23 поезда "Южной железной дороги".

В настоящее время по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных их количество 24 июня составит 583.

Компания призывает пассажиров в поездах соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, в случае симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Отмечается, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци".