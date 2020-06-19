Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 92 человека
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 92 человека
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Архивные кадры и новые подробности: о соборе Парижской Богоматери снимут фильм
О соборе Парижской Богоматери снимут фильм

"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование электричек

"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование электричек
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
АО "Укрзализныця" (УЗ), продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначило рейсы еще 50 электричек.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, с 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня – 23 поезда "Южной железной дороги".

В настоящее время по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных их количество 24 июня составит 583.

Компания призывает пассажиров в поездах соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, в случае симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

"Укрзализныця" лишится сразу двух членов правления

Отмечается, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Поезд, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
03 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
04 Подкормка огурцов в открытом грунте
05 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
Серьезная угроза: океаны становятся все кислотнее
Серьезная угроза: океаны становятся все кислотнее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь