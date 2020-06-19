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Укрпошта восстанавливает международную доставку

Укрпошта восстанавливает международную доставку
16:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Укрпошта приняла решение возобновить международную доставку отправлений пассажирскими рейсами.

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" начал восстанавливать доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С постепенным восстановлением регулярного авиасообщения Укрпошта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний. Первыми на этой неделе стали - Lufthansa и KLM", - говорится в сообщении.

Так, авиакомпания Lufthansa доставляет отправления Укрпошты из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии. Авиакомпания KLM доставляет посылки Укрпошты в Нидерланды, а оттуда - в ЮАР, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и другие страны.

"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование электричек

Сейчас почтовые отправления будут осуществляться 5 раз в неделю рейсами Lufthansa и 3 раза в неделю рейсами KLM.

При этом, поскольку сейчас не заявлено о возобновлении прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпоата планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.

До полного восстановления пассажирского авиасообщения Укрпошта продолжит использовать новую логистическую модель для доставки посылок в страны мира, чтобы клиенты и их партнеры имели постоянный канал сбыта, сохранили доходы и рабочие места. С постепенным восстановлением регулярного сообщения национальный почтовый оператор будет возвращаться к перевозке другими авиалиниями, которые во время карантина постоянно доставляли отправления Укрпошты.

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Укрпошта, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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