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Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
22:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Президент Украины уволил Андрея Ермака с должности и назначил нового члена наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию).

Соответствующий указ №242/2020 президент подписал в пятницу.

Этим документом прекращены полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Ермака, который в настоящее время возглавляет Офис президента Украины.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Французской Республике - Вадима Омельченко, подписав соответствующий указ.

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Все по теме:

Укроборонпром, Владимир Горбулин, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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