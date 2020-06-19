Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию).
Соответствующий указ №242/2020 президент подписал в пятницу.
Этим документом прекращены полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Ермака, который в настоящее время возглавляет Офис президента Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Французской Республике - Вадима Омельченко, подписав соответствующий указ.