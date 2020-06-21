Реформа "Укрзализныци": что будет с вагоностроительными заводами

По словам руководителя компании, пока на рынке грузовых вагонов наблюдается профицит подвижного состава, в том числе за счет увеличения частного парка, поэтому "Укрзализныця" не планирует наращивать их строительство, а сконцентрируется на ремонтах.
"Панютинский завод станет базовым для ремонта и строительства вагонов. Предприятие будет получать заказы не только от Укрзализныци, но и от частных собственников подвижного состава", - отметил Иван Юрик.
Кроме того, по его мнению, правительство должно усилить требования к возрастных показателей и технического состояния вагонов, которые используются на железнодорожной сети Украины.
"Этот вопрос прорабатывается с Мининфраструктуры. Сейчас частные компании используют грузовые вагоны, которые находятся в очень плохом техническом состоянии. Мы должны запретить эксплуатацию таких вагонов, ведь это безопасность движения ", - заявил руководитель общества.
По его словам, таким образом увеличить спрос на изготовление новых вагонов и ремонты.