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Реформа "Укрзализныци": что будет с вагоностроительными заводами

Реформа "Укрзализныци": что будет с вагоностроительными заводами
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: УЗ
И.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик заявил, что в ходе реформы вагонного хозяйства компания не планирует закрывать вагоностроительные заводы, а наоборот - предложит концепцию их развития и специализации. Об этом он заявил во время визита на Панютинский вагоноремонтный завод, передает пресс-служба.

По словам руководителя компании, пока на рынке грузовых вагонов наблюдается профицит подвижного состава, в том числе за счет увеличения частного парка, поэтому "Укрзализныця" не планирует наращивать их строительство, а сконцентрируется на ремонтах. 

"Панютинский завод станет базовым для ремонта и строительства вагонов. Предприятие будет получать заказы не только от Укрзализныци, но и от частных собственников подвижного состава", - отметил Иван Юрик.

Кроме того, по его мнению, правительство должно усилить требования к возрастных показателей и технического состояния вагонов, которые используются на железнодорожной сети Украины.

"Укрзализныця" лишится сразу двух членов правления

"Этот вопрос прорабатывается с Мининфраструктуры. Сейчас частные компании используют грузовые вагоны, которые находятся в очень плохом техническом состоянии. Мы должны запретить эксплуатацию таких вагонов, ведь это безопасность движения ", - заявил руководитель общества.

По его словам, таким образом увеличить спрос на изготовление новых вагонов и ремонты.

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Укрзализныця, Иван Юрик.

Автор:

Телеграф
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