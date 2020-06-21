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Четвертым будет: Tesla собирается построить завод в Техасе

Четвертым будет: Tesla собирается построить завод в Техасе
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда
Компания Tesla планирует открыть новый завод в США и привлечь более миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания уже есть конкретные планы по строительству завода в округе Трэвис, штат Техас, который планируется начать этим летом.

Пока в Tesla есть только один автомобильный завод на родине - в Фремонт, штат Калифорния. Еще один автомобильный завод был открыт в Шанхае, а третий планируется в Грюнхайде, недалеко от Берлина, напоминают в Reuters.

Ожидается, что округ Трэвис инвестирует более 1 млрд долл и создаст около 5000 рабочих мест. В издание добавляют, что как всегда в таких крупных проектах, Tesla требует серьезных скидок, например, в виде налоговых льгот.

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Строительство планируется начать в третьем квартале этого года после получения всех необходимых согласований.

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США, Техас, Tesla.

Автор:

Телеграф
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