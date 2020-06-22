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Укрпочта возобновила доставку посылок из Украины

Укрпочта возобновила доставку посылок из Украины
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Фото: ukrposhta.ua
Укрпочта сообщила, что доставка посылок за пределы страны снова доступна. Доставка груза будет осуществляться пассажирскими рейсами.

Укрпочта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

На прошлой неделе первыми авиакомпаниями, доставившими почтовый груз были Lufthansa и KLM.

Как уточняют в Укрпочте, Lufthansa доставляет отправления из Украины в Германию, а оттуда они направляются в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии. KLM доставляет посылки в Нидерланды, а оттуда - в ЮАР, ОАЭ, Новой Зеландии, Австралии, Колумбии, Перу, Панамы и других стран.

"Сейчас почтовые отправления будут вылетать пять раз в неделю на рейсах Lufthansa и на три раза в неделю на рейсах KLM", - отмечают в Укрпочте.

При этом, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ для доставки посылок в США, так как еще не заявлено о восстановлении прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк. В июне должны состояться семь таких рейсов.

До полного восстановления пассажирского авиасообщения Укрпочта продолжит использовать логистическую модель для доставки посылок в страны мира, которая была введена во время карантина. С постепенным восстановлением регулярного сообщения почтовый оператор будет возвращаться к перевозке другими авиалиниями, которые предоставляли эти услуги до карантина.

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По данным Укрпочты, за первые два месяца авиаограничений компания перевезла более 500 тонн товаров, оценочная стоимость которых составила более $40 млн.

В Укрпочте напоминают, что сотрудничают с Turkish Airlines, LOT, Silk Way, AirFrance, AirBaltic, Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, FlyDubai, Белавиа, SAS Airlines, Элерон. Кроме того, почтовый оператор будет использовать 10 транзитных хабов для перегрузки: Франкфурт, Варшава, Амстердам, Париж, Лондон, Баку, Дубай, Вена, Рига, Стамбул.

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Укрпочта, Посылки, Доставка посылок.

Автор:

Телеграф
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