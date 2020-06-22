Укрпочта возобновила доставку посылок из Украины

Укрпочта сообщила, что доставка посылок за пределы страны снова доступна. Доставка груза будет осуществляться пассажирскими рейсами.

Укрпочта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

На прошлой неделе первыми авиакомпаниями, доставившими почтовый груз были Lufthansa и KLM.

Как уточняют в Укрпочте, Lufthansa доставляет отправления из Украины в Германию, а оттуда они направляются в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии. KLM доставляет посылки в Нидерланды, а оттуда - в ЮАР, ОАЭ, Новой Зеландии, Австралии, Колумбии, Перу, Панамы и других стран.

"Сейчас почтовые отправления будут вылетать пять раз в неделю на рейсах Lufthansa и на три раза в неделю на рейсах KLM", - отмечают в Укрпочте.

При этом, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ для доставки посылок в США, так как еще не заявлено о восстановлении прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк. В июне должны состояться семь таких рейсов.

До полного восстановления пассажирского авиасообщения Укрпочта продолжит использовать логистическую модель для доставки посылок в страны мира, которая была введена во время карантина. С постепенным восстановлением регулярного сообщения почтовый оператор будет возвращаться к перевозке другими авиалиниями, которые предоставляли эти услуги до карантина.

По данным Укрпочты, за первые два месяца авиаограничений компания перевезла более 500 тонн товаров, оценочная стоимость которых составила более $40 млн.

В Укрпочте напоминают, что сотрудничают с Turkish Airlines, LOT, Silk Way, AirFrance, AirBaltic, Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, FlyDubai, Белавиа, SAS Airlines, Элерон. Кроме того, почтовый оператор будет использовать 10 транзитных хабов для перегрузки: Франкфурт, Варшава, Амстердам, Париж, Лондон, Баку, Дубай, Вена, Рига, Стамбул.