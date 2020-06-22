Крупный провайдер "Ланет" временно оставил пользователей без интернета

Пользователи интернет-провайдера "Ланет" столкнулись с серьезными проблемами отсутствия связи.

Сегодня, 22 июня, интернет-пользователи провайдера "Ланет" жаловались на отсутствие интернета.

В компании произошла техническая авария, в результате которой пропала связь на несколько часов. Ситуация оказалась настолько серьезной, что даже не работал телефон службы поддержки, и сайт самого провайдера загружался не полностью.

Коммуникацию с клиентами компания вела через соцсеть Facebook. В частности, там сообщили, что аварийная ситуация возникла на центральном участке сети компании, что и стало причиной проблем с доступом к Интернету.

На данный момент специалисты "Ланета" работают над устранением неполадок. Кроме того, провайдер заявил, что по состоянию на 11:10 доступ в интернет был возобновлен.

Как сообщалось, украинцев предупреждали, что в некоторых регионах может ухудшиться мобильная связь и пропадать доступ к интернету. Как стало известно, это связано с тем, что украинские мобильные операторы проводят определенные технических мероприятий необходимые для старта внедрения высокоскоростной 4G-связи в Украине.