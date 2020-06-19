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В Украине может временно ухудшиться мобильная связь: известна причина

В Украине может временно ухудшиться мобильная связь: известна причина
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Крупнейшие мобильные операторы Украины начали рефарминг радиочастотами (процедура замены используемой радиотехнологии на выделенных оператору связи радиочастотах), необходимый для старта внедрения высокоскоростной 4G-связи в Украине.

Украинские мобильные операторы проводят подготовку к запуску сетей 4G в диапазоне 900 МГц, который состоится уже через несколько дней. С этой целью операторы должны провести определенные технических мероприятий, которые могут временно сказаться на качестве связи, что почувствуют украинцы.

Все из рефарминга радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц, который начали операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, сообщает Минцифры.

Благодаря использованию "низких" радиочастот мобильные операторы смогут вводить связь 4G по всей стране. В частности это касается населенных пунктов, где количество населения от 2000 человек, в сельской местности и на дорогах, что в итоге положительно повлияет на связь.

Летом этого года украинские операторы планируют осуществить обмен радиочастотами в 8 западных областях Украины. Первой станет Закарпатская область – дальше рефарминг постепенно распространится на восток и до конца 2020 года все работы должны быть полностью завершены.

Почему могут возникнуть проблемы со связью

Для настройки базовых станций с GSM900 на LTE900 мобильные операторы вынуждены кратковременно отключать оборудования. Чтобы минимизировать возможное снижение качества связи, работы будут проводиться ночью, когда нагрузка на сети связи мобильных операторов ниже.

Напомним, украинские операторы мобильной связи активно подключают украинские населенные пункты к 4G.

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Все по теме:

Мобильная связь, Киевстар, Мобильные операторы, 4G, lifecell, Vodafone-Украина.

Автор:

Телеграф
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