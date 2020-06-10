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В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов

В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов
21:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинские операторы мобильной связи активно подключают украинские населенные пункты к 4G.

За май к 4G подключили 1188 населенных пунктов, всего 4G-интернет есть у 16205 населенных пунктах. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с мобильными операторами работаем над тем, чтобы скоростной интернет был везде. С 1188 населенных пунктов, подключенных в прошлом месяце, 723 получили скоростной интернет впервые. У остальных появилась возможность выбирать эту услугу в разных операторов", - отметил он.

Отмечается, что всего пока 4G-интернет есть у 16205 населенных пунктах. Это 57% от их общего количества.

К интернету подключены 60% украинских школ

"Это 57% от их общего количества. Так мы уверенно идем к нашей цели и еще больше ускоримся, когда в июле начнем развертывание 4G сети в диапазоне 900 МГц. Такой диапазон будет покрывать больше населенных пунктов одной базовой станцией, чем тот, что используется сейчас - 1800 МГц. В начале мая вместе с Президентом мы провели встречу с представителями четырех ведущих операторов - Kиевстар, Vodafone Украины, Lifecell и Интертелеком. Президент просил ускориться с развертыванием сетей 4G в Украине", - добавил Федоров.

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Интернет, Мобильная связь, 4G.
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