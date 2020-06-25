Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Наводнения в Украине: МИД просит помощи у международных организаций
Наводнения в Украине: МИД просит помощи у международных организаций
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
У Нептуна есть брат-близнец: что о нем известно
У Нептуна есть брат-близнец: что о нем известно

В Укравтодоре поделились планами по ремонту трассы Киев - Одесса

В Укравтодоре поделились планами по ремонту трассы Киев - Одесса
20:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukravtodor.gov.ua
Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует полностью обновить трассу М-05 Киев-Одесса на протяжении 2020-2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Трасса М-05 - один из приоритетных проектов Укравтодора на 2020-2021 годы. Речь идет о системном обновлении дороги на всем протяжении, и это не только проектирование и капитальный ремонт, но и развитие придорожной инфраструктуры, устройство современных площадок отдыха, установление площадок Weigh- in-Motion и ряд мер безопасности", - говорится в сообщении.

Так, в Киевской и Черкасской областях в этом году отремонтирован сплошной участок дороги в 25 км.

"Еще важный элемент - это развязки, которые начнут строить в этом году. Одна будет возле Виты Почтовой, другая - в Чабанах (вблизи Киева - ред.). Стратегически мы планируем полностью отказаться от левых поворотов на трассах международного значения", - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Также в этом году стартует капитальный ремонт в Киевской области, это 40-километровый участок между Белой Церковью и Ставищем (км 87+442 - км 128+028). Сейчас подрядчик осуществляет подготовительные мероприятия (оборудование производственной площадки, монтаж складских помещений и т.п.). Ожидается решение Государственной архитектурно-строительной инспекции для старта ремонтных работ.

Ремонт выполнят в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву" за счет займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На участке дороги, проходящей через Черкасскую область, будет отремонтировано 85 км. Работы начнутся в 2021 году.

В Кировоградской области уже идут тендерные процедуры на разработку проектной документации на ремонт участков дороги общей протяженностью 50,3 км. Старт работ назначен на 2021 год.

В Одесской области планируется отремонтировать 174 км трассы М-05, по состоянию на сегодняшний день объявлены тендерные закупки на разработку проектной документации.

В 2020 году запланировано отремонтировать правый проезд моста на Хаджибейском лимане (445 км) и открыть по нему движение автотранспорта.

Также, кроме уже установленной площадки взвешивания в движении для весогабаритного контроля Weigh-in-Motion (WiM) на въезде в Киев, будет установлен один на Хаджибейском лимане и один - на обходе Умани.

В этом году на ремонт дорог потратят рекордные 100 миллиардов гривень

Для сохранения обновленной трассы в Укравтодоре планируют запустить долгосрочные контракты на содержание М-05.

На сегодняшний день в Украине есть только один долгосрочный контракт по содержанию дорог - во Львовской области, в рамках пилота в проекте ЕБРР и ЕИБ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укравтодор, Трасса, Киев - Одесса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
02 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
04 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
05 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
Зеленский: Мне надо на Закарпатье
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
Давно не виделись: принц Гарри и Меган Маркл совершили публичный выход
Давно не виделись: принц Гарри и Меган Маркл совершили публичный выход
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь