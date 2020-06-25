В Укравтодоре поделились планами по ремонту трассы Киев - Одесса

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует полностью обновить трассу М-05 Киев-Одесса на протяжении 2020-2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Трасса М-05 - один из приоритетных проектов Укравтодора на 2020-2021 годы. Речь идет о системном обновлении дороги на всем протяжении, и это не только проектирование и капитальный ремонт, но и развитие придорожной инфраструктуры, устройство современных площадок отдыха, установление площадок Weigh- in-Motion и ряд мер безопасности", - говорится в сообщении.

Так, в Киевской и Черкасской областях в этом году отремонтирован сплошной участок дороги в 25 км.

"Еще важный элемент - это развязки, которые начнут строить в этом году. Одна будет возле Виты Почтовой, другая - в Чабанах (вблизи Киева - ред.). Стратегически мы планируем полностью отказаться от левых поворотов на трассах международного значения", - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Также в этом году стартует капитальный ремонт в Киевской области, это 40-километровый участок между Белой Церковью и Ставищем (км 87+442 - км 128+028). Сейчас подрядчик осуществляет подготовительные мероприятия (оборудование производственной площадки, монтаж складских помещений и т.п.). Ожидается решение Государственной архитектурно-строительной инспекции для старта ремонтных работ.

Ремонт выполнят в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву" за счет займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На участке дороги, проходящей через Черкасскую область, будет отремонтировано 85 км. Работы начнутся в 2021 году.

В Кировоградской области уже идут тендерные процедуры на разработку проектной документации на ремонт участков дороги общей протяженностью 50,3 км. Старт работ назначен на 2021 год.

В Одесской области планируется отремонтировать 174 км трассы М-05, по состоянию на сегодняшний день объявлены тендерные закупки на разработку проектной документации.

В 2020 году запланировано отремонтировать правый проезд моста на Хаджибейском лимане (445 км) и открыть по нему движение автотранспорта.

Также, кроме уже установленной площадки взвешивания в движении для весогабаритного контроля Weigh-in-Motion (WiM) на въезде в Киев, будет установлен один на Хаджибейском лимане и один - на обходе Умани.

Для сохранения обновленной трассы в Укравтодоре планируют запустить долгосрочные контракты на содержание М-05.

На сегодняшний день в Украине есть только один долгосрочный контракт по содержанию дорог - во Львовской области, в рамках пилота в проекте ЕБРР и ЕИБ.