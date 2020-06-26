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Еще одна авиакомпания возобновила полеты в Украину

Еще одна авиакомпания возобновила полеты в Украину
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Польская авиакомпания LOT возобновила полеты. К концу августа авиаперевозчик охватит почти 70 направлений, в том числе и три украинских города.

Польский авиаперевозчик LOT объявил о возобновлении полетов в европейские страны.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на "Польское радио".

Регулярные рейсы LOT, восстановленные в июле, включают рейсы в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул. Самолеты LOT будут летать 7 раз в неделю с середины июля.

С 15 июля пассажиры смогут летать в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией.

LOT объявила в целом 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных портов. Ранее перевозчик объявил о возобновлении 20 регулярных сообщений с 1 июля.

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С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена семь раз на неделю в Мюнхен, Штутгарту, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Милан, Цюрих и Женеву.

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Все по теме:

Польша, Авиакомпания, Лот, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
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