Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
Паводки и наводнения на западе: отселены сотни человек, подтоплены 262 населенных пункта
Паводки и наводнения на западе: отселены сотни человек
Легенда бокса Дюран подхватил COVID-19
Легенда бокса Дюран подхватил COVID-19
День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня
День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня

СМИ: Евросоюз таки откроет свои границы для Украины с июля

СМИ: Евросоюз таки откроет свои границы для Украины с июля
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф
В одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд. Ранее СМИ сообщали, что для Украины границы с 1 июля могут не открыть.

По крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.

Об этом говорится в рабочем документе, проект которого получил телеканал "Евроньюз", сообщает "Европейская правда".

Издание не публикует полный текст документа, но приводит полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. Документ, о котором идет дискуссия между государствами-членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

В этом списке - 54 страны. Украина указана в их числе.

Из других европейских стран за пределами ЕС, въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли.

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде. "Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнута вовремя", говорится в публикации.

Также нельзя исключить что список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.

Напомним, накануне авторитетное издание The New York Times сообщило, что страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и в частности Украины после 1 июля. Этому виной увеличение количества новых заражений на 100 тысяч населения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Замминистра образования подал в отставку
02 Кулеба обговорил развитие торговли и инвестиций между Украиной и Израилем
03 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
04 У Ефремова произошел сердечный приступ
05 Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр назвал главную причину потопа на Прикарпатье
Министр назвал главную причину потопа на Прикарпатье
Погода на выходные: синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
Синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
У Ефремова произошел сердечный приступ
У Ефремова произошел сердечный приступ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь