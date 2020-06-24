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Коронавирус: в Евросоюзе решают, пускают ли украинцев с 1 июля

Коронавирус: в Евросоюзе решают, пускают ли украинцев с 1 июля
11:18 Сегодня Телеграф
С последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за рамки, которые может установить Еврокомиссия для государств, откуда будут пускать туристов в Шенгенскую зону.

Официальная статистика Минздрава уже превысила критерии из проекта решения ЕК, передает Европейская правда.

По этому проекту – который окончательно еще не согласован, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий – главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению.

По данным издания, дебаты в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 - это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).

Новые правила должны заработать с 1 июля; до того действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины.

Между тем Украина не может рассчитывать ни на один из этих вариантов. По статистике Минздрава на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. По оценке Госстата (а именно эти официальные данные наверняка будет использовать ЕС), в Украине – 41,8 млн населения. А это значит, что показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает оба установленных ЕС критерия. К тому же этот показатель продолжает расти изо дня в день.

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В случае если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины.

И хотя решение о продлении ограничений еще не нашло поддержки всех стран-членов, шансы на его принятие, по оценке "Европейской правды", высоки; хотя остается шанс на то, что к нему будут введены исключения.

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Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Минздрав, Коронавирус, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
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