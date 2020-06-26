Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина и Франция обсудили тему строительства патрульных катеров
Украина и Франция обсудили тему строительства патрульных катеров
"Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
"Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
NASA, ESA и JAXA построили платформу глобального мониторинга влияния Covid-19 в мире (Фото, Видео)
NASA начала мониторить влияние Covid-19 в мире (Фото, Видео)

"#StopHateForProfit": Rakuten Viber прекращает "дружбу" с Facebook

"#StopHateForProfit": Rakuten Viber прекращает "дружбу" с Facebook
19:00 Сегодня Телеграф Экономическая правда
Компания Rakuten Viber объявила о прекращении всех деловых контактов с Facebook.

Viber не будет выделять деньги на рекламу в Facebook и удалит со своей платформы ряд приложений, которые принадлежат компании.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

К таким мерам Rakuten Viber удается, чтобы поддержать движение #StopHateForProfit (#СтопНенавистиРадиВигоды) с целью бойкота Facebook.

В рамках разрыва сотрудничества Viber удалит со своей платформы расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY и не будет выделять средств на рекламу в соцсети.

Антимонопольное ведомство Германии выиграло судебное разбирательство против Facebook

Отмечается, что на решение Viber повлияли многочисленные случаи использования Facebook личной информации пользователей и неспособность прекратить распространение расистских лозунгов.

Флешмоб #StopHateForProfit возник на фоне протестов, которые вспыхнули в США в течение последних нескольких недель.

Различные организации, в частности, Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения, призывают рекламодателей бойкотировать Facebook в июле из-за неспособности компании защитить аудиторию от ненавистной риторики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Viber, Rakuten Viber.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 В Украине произошло два землетрясения
03 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
04 Как спастись от жары без кондиционера: 12 действенных советов
05 В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Голос&quot; лишила Вакарчука мандата
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Война на Донбассе: шесть обстрелов, один боец ранен
Война на Донбассе: шесть обстрелов, один боец ранен
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Повысили градус мрачности: появились новые детали игры Hitman 3
Повысили градус мрачности: появились новые детали игры Hitman 3
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь