"#StopHateForProfit": Rakuten Viber прекращает "дружбу" с Facebook

Viber не будет выделять деньги на рекламу в Facebook и удалит со своей платформы ряд приложений, которые принадлежат компании.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
К таким мерам Rakuten Viber удается, чтобы поддержать движение #StopHateForProfit (#СтопНенавистиРадиВигоды) с целью бойкота Facebook.
В рамках разрыва сотрудничества Viber удалит со своей платформы расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY и не будет выделять средств на рекламу в соцсети.
Отмечается, что на решение Viber повлияли многочисленные случаи использования Facebook личной информации пользователей и неспособность прекратить распространение расистских лозунгов.
Флешмоб #StopHateForProfit возник на фоне протестов, которые вспыхнули в США в течение последних нескольких недель.
Различные организации, в частности, Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения, призывают рекламодателей бойкотировать Facebook в июле из-за неспособности компании защитить аудиторию от ненавистной риторики.