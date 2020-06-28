В Boeing рассчитывают до конца года вернуть злосчастные 737 Max в эксплуатацию

Корпорация Boeing в понедельник планирует начать сертификационные летные испытания самолетов семейства 737 Max, которые не эксплуатируются с весны прошлого года из-за двух авиакатастроф. Об этом сообщает ВВС.

Испытания будут проходить в небе над штатом Вашингтон и продлятся по меньшей мере три дня. Boeing проведет полеты совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Ранее глава FAA Стивен Диксон заявлял, что готов лично сесть за штурвал самолета, чтобы проверить его безопасность.

"Прежде чем будет принято окончательное решение о выдаче нового сертификата этому самолету, я намерен сам осуществить пилотирование", - сказал он на слушаниях в конгрессе.

В ходе полетов будет протестирована система коррекции маневрирования (MCAS), сбои в работе которой стали причиной авиакатастроф.

Если испытания пройдут успешно, самолетам придется пройти дополнительные проверки, на которые могут уйти месяцы.

Boeing рассчитывает вернуть лайнеры в эксплуатацию в конце этого года.

Полеты 737 Max были приостановлены по всему миру весной прошлого года после двух авиакатастроф.

10 марта 2019 года самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Менее чем за полгода до этого, в конце октября 2018 года такой же Boeing индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

В октябре 2019 года международные эксперты выявили значительные недочеты при сертификации 737 Max. Выяснилось, что сама сертификация носила во многом формальный характер, а некоторые процедуры проводил сам производитель.

В течение всего 2019 года Boeing, которая еще в самом начале кризиса исправила ошибку с программным обеспечением лайнера, пыталась добиться возвращения 737 Max в эксплуатацию, но повторная сертификация самолета постоянно откладывалась.

Осенью 2019 года Boeing приняла решение уволить своего руководителя Денниса Мюленбурга, а в декабре объявила, что приостанавливает производство авиалайнеров семейства 737 Max.

В начале 2020 года в самолетах были обнаружены новые проблемы, которые напрямую влияют на безопасность полетов и могут привести к катастрофе.

Boeing 737 Max - четвертое поколение самолетов линейки 737, которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года.