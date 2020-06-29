Airbus планирует резко сократить производство и уволить тысячи сотрудников

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на DW.
"Мы не можем действовать в отрыве от развития ситуации с авиакомпаниями", - подчеркнул он. В настоящий момент многие из уже произведенных моделей самолетов не поставлены, поскольку эксплуатанты воздушных судов не принимают их из-за кризиса.
Фори уточнил, что все представители модельного ряда по-прежнему будут собираться, хотя "и в более медленном темпе". Что касается самой продаваемой серии A320, то выпускать планируют не более 40 лайнеров в месяц. По оценкам гендиректора, о стабилизации ситуации можно будет говорить лишь в конце 2021 года.
Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, Фори не назвал, оно станет известно до конца июля.
В связи с пандемией Airbus в первом квартале этого года понес потери в 481 млн евро. 2019 год также обернулся для концерна убытками, однако они были связаны с выплатами в рамках коррупционного скандала.
Airbus SE заключил с властями Франции, Великобритании и США мировое соглашение о рекордном штрафе в размере почти 3,6 млрд евро. Большую часть этой суммы - 2,1 млрд евро - получила Франция, еще 984 млн евро - Великобритания и 535 млн евро - США. В рамках договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.
Как указали в британской Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO), решение о выплатах было принято спустя почти четыре года после того, как ведомство начало расследование по подозрению в использовании европейским концерном коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран.
По данным Лондона, Airbus задействовал внешних консультантов для подкупа клиентов, чтобы те приобретали ее гражданские и военные самолеты.
Речь шла о подразделениях корпорации в Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Гане и на Тайване.