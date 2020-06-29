Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украины среди них нет
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

Airbus планирует резко сократить производство и уволить тысячи сотрудников

Airbus планирует резко сократить производство и уволить тысячи сотрудников
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф
Европейский авиаконцерн Airbus SE сократит объемы своих поставок и продукции на 40 процентов в течение двухгодичного периода и уволит тысячи сотрудников в условиях серьезного спада производства из-за пандемии.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на DW.

"Мы не можем действовать в отрыве от развития ситуации с авиакомпаниями", - подчеркнул он. В настоящий момент многие из уже произведенных моделей самолетов не поставлены, поскольку эксплуатанты воздушных судов не принимают их из-за кризиса.

Фори уточнил, что все представители модельного ряда по-прежнему будут собираться, хотя "и в более медленном темпе". Что касается самой продаваемой серии A320, то выпускать планируют не более 40 лайнеров в месяц. По оценкам гендиректора, о стабилизации ситуации можно будет говорить лишь в конце 2021 года.

Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, Фори не назвал, оно станет известно до конца июля.

В связи с пандемией Airbus в первом квартале этого года понес потери в 481 млн евро. 2019 год также обернулся для концерна убытками, однако они были связаны с выплатами в рамках коррупционного скандала.

Airbus SE заключил с властями Франции, Великобритании и США мировое соглашение о рекордном штрафе в размере почти 3,6 млрд евро. Большую часть этой суммы - 2,1 млрд евро - получила Франция, еще 984 млн евро - Великобритания и 535 млн евро - США. В рамках договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.

Airbus привлек теологов к работе над новым истребителем

Как указали в британской Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO), решение о выплатах было принято спустя почти четыре года после того, как ведомство начало расследование по подозрению в использовании европейским концерном коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран.

По данным Лондона, Airbus задействовал внешних консультантов для подкупа клиентов, чтобы те приобретали ее гражданские и военные самолеты.

Речь шла о подразделениях корпорации в Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Гане и на Тайване.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Airbus, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неустойчивая погода с грозами и жарой: синоптики дали прогноз на июль
Грозы и жара: синоптики дали прогноз на июль
Орбан и Зеленский могут встретится в конце июля: в МИД обозначили &quot;красные линии&quot;
МИД: Орбан и Зеленский могут встретится в конце июля
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь