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Стокгольмский арбитраж: "Газпром" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд

Стокгольмский арбитраж: "Газпром" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд
Обновлено 02:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
"Газпром" вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает "Газпром экспорт". По данным PGNiG, речь идет о сумме в $1,5 млрд.

"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислила польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

Глава польской компании PGNiG Ежи Квечинский в своем "Твиттере" опубликовал ссылку на новость "Интерфакса" об этом и добавил свой комментарий. "Мы знаем, что переплаченные деньги пришли от "Газпрома". Мы ждём подтверждения, когда они окажутся у нас на счету, о чем сразу сообщим вам", - написал он.

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", - добавили в российской компании.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

"Газпром" отразил в своей отчетности за 2019 год резервы на выплату этой суммы.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. PGNiG и "Газпром экспорт" ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

Поставки газа в Польшу: "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского суда

"Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания.

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Газпром, PGNIG.

Автор:

Телеграф
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