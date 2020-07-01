Вынужденный шаг: "УЗ" перевела часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

С 1 июля Укрзализныця вводит четырехдневную рабочую неделю для отдельных категорий своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"С 1 июля на четырехдневную рабочую неделю перейдут в первую очередь сотрудники аппаратов управлений центрального офиса Укрзализныци, региональных филиалов и филиалов и инженерно-технические работники", - говорится в сообщении.

Введение неполной рабочей недели не коснется сотрудников, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера (реконструкции и капитального ремонта пути, стрелочных переводов, искусственных сооружений), по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, непосредственной перевозки грузов и пассажиров и их обслуживания.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, сокращение рабочей недели для отдельных сотрудников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено в конце апреля. И уже в конце августа этого года компания вернется к пересмотру этого решения.

"Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет с ней более сильной и эффективной", - отметил Юрик.