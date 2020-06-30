Ослабление карантина: городская электричка Киева возобновляет кольцевое движение

С 1 июля 2020 г. восстанавливается кольцевое движение городской электрички в Киеве. Об этом сообщает Киевпастранс.

Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:

в утренние часы "пик" - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница);

в вечернее время "пик" - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница);

в выходные курсирование будет осуществляться в обоих направлениях по расписанию движения.

Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки, добавили в Киевпастрансе.

Как сообщалось, во время карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 18 марта 2020 года было прекращено движение городской электрички.

1 июня киевская городская электричка начала восстанавливать работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.