Ослабление карантина: городская электричка Киева возобновляет кольцевое движение

Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:
в утренние часы "пик" - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница);
в вечернее время "пик" - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница);
в выходные курсирование будет осуществляться в обоих направлениях по расписанию движения.
Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки, добавили в Киевпастрансе.
Как сообщалось, во время карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 18 марта 2020 года было прекращено движение городской электрички.
1 июня киевская городская электричка начала восстанавливать работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины.
Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.