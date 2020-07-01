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Нафтогаз перечислил рекордную сумму дивидендов в госбюджет

Нафтогаз перечислил рекордную сумму дивидендов в госбюджет
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
НАК "Нафтогаз Украины" перечислила в государственный бюджет дивиденды за 2019 год в размере 39,625 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" в июне уплатил в государственный бюджет второй дивидендный платеж по итогам 2019 года в размере 39,625 миллиарда гривен.

Об этом написал глава НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Таким образом, в дополнение к первому платежа в сумме 8,5 млрд грн, который был уплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов группы за 2019 год составляет 48,125 млрд грн. Это также рекорд", - заявил Коболев.

По словам экономиста Алексея Блинова, выплата дивидендов "Нафтогазом" привела к росту доходов госбюджета в июне на 50% год-к-году. Однако по первому полугодию рост составляет менее 1%.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал прейскурант на природный газ для промышленных потребителей на июль 2020 года.

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Все по теме:

Нафтогаз, Дивиденты, Андрей Коболев.

Автор:

Телеграф
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