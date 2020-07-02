УЗ назначила шесть электричек из столицы

АО "Укрзализныця" назначила шесть региональных электропоездов из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця назначила рейсы еще шести региональным электропоездам.

Они будут следовать из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич с 3 июля и будут курсировать в предвыходные и выходные дни", - говорится в сообщении.

Укрзализныця назначила рейсы региональным поездам №867/868 Киев - Жмеринка - Киев, №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский, №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов, №880-879/882-881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов, №866/865-864/863 Киев-Волынский - Неданчичи - Киев-Волынский.

Отмечается, что в настоящее время действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50% количества мест для сидения.

Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать сотрудников полиции.