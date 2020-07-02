Дырявая крыша в вагоне: "УЗ" попала в громкий скандал

"Укрзализныця" в очередной раз попала в громкий скандал. На этот раз из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. По сообщениям очевидцев происходящего, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки.

Пассажиры ехали в плацкарте поближе к морю, но в итоге искупались уже в пути.

Пользователи в ярости раскритиковали "Укрзализныцю" и руководство компании: "В прошлом году летом ехали в поезде интерсити "Запорожье-Киев", тараканы ноги оттоптали... Жуть!", "Как я люблю украинские поезда…", "И за что железная дорога берет деньги? Еще б доплачивали людям за такую поездку", "И куда только смотрит наблюдательный совет "Укрзализныци"? Зарплаты и премии себе не забывают начислять".

Случилось это 30 июня в поезде по маршруту "Апостолово-Херсон".

Видео инцидента опубликовали в Facebook и YouTube.

Пассажиры ехали в плацкарте поближе к морю, но приняли водные процедуры уже в пути.

Ранее сообщалось, как "Укрзализныця" попала в скандал из-за переполненных вагонов пригородных электричек на Киевщине.