Дырявая крыша в вагоне: "УЗ" попала в громкий скандал

Пассажиры ехали в плацкарте поближе к морю, но в итоге искупались уже в пути.
Пользователи в ярости раскритиковали "Укрзализныцю" и руководство компании: "В прошлом году летом ехали в поезде интерсити "Запорожье-Киев", тараканы ноги оттоптали... Жуть!", "Как я люблю украинские поезда…", "И за что железная дорога берет деньги? Еще б доплачивали людям за такую поездку", "И куда только смотрит наблюдательный совет "Укрзализныци"? Зарплаты и премии себе не забывают начислять".
Случилось это 30 июня в поезде по маршруту "Апостолово-Херсон".
Видео инцидента опубликовали в Facebook и YouTube.
Пассажиры ехали в плацкарте поближе к морю, но приняли водные процедуры уже в пути.
Ранее сообщалось, как "Укрзализныця" попала в скандал из-за переполненных вагонов пригородных электричек на Киевщине.