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Кто займет должность главы НБУ: Названы вероятные кандидаты

Кто займет должность главы НБУ: Названы вероятные кандидаты
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ
Новым главой Национального банка Украины может стать экс-министр экономики Тимофей Милованов. Также эту должность может занять экс-глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук.

Кандидаты намерены проводить консервативную монетарную политику.

 Об этом во время видеоконференции заявил генеральный директор Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала, комментируя информацию о возможных кандидатах на пост нового руководителя НБУ (в СМИ появилась информация, что, помимо Милованова и Лавренчука, на должность претендует также действующий глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко).

"Я знаю Милованова, Лавренчука. У них на рынке очень хорошая репутация. Если назначить их, то думаю, что это было бы хорошо… Эти фамилии инвесторам понятны, и они будут проводить консервативную монетарную политику, которая необходима, чтобы держать в первую очередь низкую инфляцию, держать процентные ставки", - сказал он.

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При этом Фиала отметил, что сама отставка Якова Смолия дает негативный сигнал рынку.

"Единственное, что даже при такой замене все равно остается негативный осадок, что вновь назначенный председатель правления, который назначается на 7 лет и должен быть независимым, есть прецедент, что по звонку с Банковой его могут заставить уйти в отставку, если Банковой не будет нравиться что-то в независимой политике Нацбанка", - сказал он.

Как сообщает "НВ", на пост главы НБУ также может претендовать бывший министр финансов Игорь Уманский.

Среди других вероятных кандидатов в СМИ также рассматривают такие кандидатуры как нынешний председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, член совета НБУ Елена Щербакова и глава совета НБУ Богдан Данилишин, а также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности председателя НБУ. 1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

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НБУ, Украина, Нацбанк.

Автор:

Телеграф
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