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Отставка главы Нацбанка Смолия: что будет с курсом гривны

Отставка главы Нацбанка Смолия: что будет с курсом гривны
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ via Flickr
Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривни после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом Гетманцев сказал в комментарии журналистам перед заседанием Верховной Рады в четверг.

"Если говорить о перспективах меморандума с Международным валютным фондом, я не вижу особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривни, потому что "разгоняют измену" вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, который ведет Национальный банк", - сказал Гетманцев.

Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде

Депутат также подчеркнул, что меморандум с МВФ подписывают 4 должностных лица, которые подписывают этот документ от имени тех органов, которые они возглавляют. "Если должностное лицо меняется, то, соответственно, обязательства наследуются преемником", - отметил Гетманцев.

В то же время депутат предполагает, что, очевидно, МВФ "не будет рад" решению Смолия об отставке.

"Если говорить о позиции Международного валютного фонда, очевидно, они не будут рады такому решению Смолия. Но я хочу подчеркнуть, что это решение главы Национального банка, на которое мы должны адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры для его выполнения", - сказал Гетманцев.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что «нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины».

МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.

В сентябре Международный валютный фонд планирует провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.

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Все по теме:

НБУ, МВФ, Курс гривны, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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