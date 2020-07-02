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Дырявая крыша в вагоне: в "Укрзализныце" отреагировали на скандал

Дырявая крыша в вагоне: в "Укрзализныце" отреагировали на скандал
18:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
"Укрзализныця" уволила руководителей депо станции Николаев за допуск к курсированию поезда в неисправном состоянии. Так компания отреагировала на скандал с дырявой крышей в одном из вагонов поезда, который сняли на камеру и выложили в сеть возмущенные пассажиры.

Компания также обещает провести служебную проверку в отношении проводников, потому что в составе поезда были исправные вагоны со свободными местами.

"Укрзализныця уволила руководителей пассажирского вагонного депо станции Николаев, которые выпустили на маршрут поезд Апостолово-Херсон в ненадлежащем состоянии. В частности, прекращены трудовые отношения с начальником депо и его заместителем, который отвечает за эксплуатацию подвижного состава", – говорится в сообщении пресс-службы.

Компания также обещает провести служебную проверку в отношении проводников, потому что в составе поезда были исправные вагоны со свободными местами, где можно было бы разместить пассажиров.

Дырявая крыша в вагоне: "УЗ" попала в громкий скандал

"Укрзализныця просит прощения у пассажиров и призывает сотрудников добросовестно относиться к своим должностным обязанностям. Все поезда, выходящие на маршрут, должны соответствовать техническим и санитарным требованиям", – информирует пресс-служба УЗ.

Как сообщалось, видео поездки пассажиров в вагоне поезда с дырявой крышей во время дождя появилось в одной из соцсетей.

По сообщениям очевидцев, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ.

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Украина, Укрзализныця, Поезд, УЗ.

Автор:

Телеграф
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