Дырявая крыша в вагоне: в "Укрзализныце" отреагировали на скандал

"Укрзализныця" уволила руководителей депо станции Николаев за допуск к курсированию поезда в неисправном состоянии. Так компания отреагировала на скандал с дырявой крышей в одном из вагонов поезда, который сняли на камеру и выложили в сеть возмущенные пассажиры.

Компания также обещает провести служебную проверку в отношении проводников, потому что в составе поезда были исправные вагоны со свободными местами.

"Укрзализныця уволила руководителей пассажирского вагонного депо станции Николаев, которые выпустили на маршрут поезд Апостолово-Херсон в ненадлежащем состоянии. В частности, прекращены трудовые отношения с начальником депо и его заместителем, который отвечает за эксплуатацию подвижного состава", – говорится в сообщении пресс-службы.

Компания также обещает провести служебную проверку в отношении проводников, потому что в составе поезда были исправные вагоны со свободными местами, где можно было бы разместить пассажиров.

"Укрзализныця просит прощения у пассажиров и призывает сотрудников добросовестно относиться к своим должностным обязанностям. Все поезда, выходящие на маршрут, должны соответствовать техническим и санитарным требованиям", – информирует пресс-служба УЗ.

Как сообщалось, видео поездки пассажиров в вагоне поезда с дырявой крышей во время дождя появилось в одной из соцсетей.

По сообщениям очевидцев, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ.