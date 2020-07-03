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Все "моно": monobank запустил самую большую рекламную компанию в истории бренда (Видео)

Все "моно": monobank запустил самую большую рекламную компанию в истории бренда (Видео)
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Monobank начал свою первую большую рекламную кампанию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь банка Олег Гороховский. Также он добавил яркое рекламное видео, в съемках которого тоже поучавствовал (ищите кассира).

Monobank является первым мобильным банком в Украине. Многим это очень нравится, так как не нужно стоять в огромных очередях и искать подходящий банкомат, чтобы снять деньги. А в период пандемии это очень даже отличный вариант.

Новое рекламное видео банка показывает сцены с разными людьми, которые расспрашивают о услугах, которые дает Monobank. Видео яркое и показывает разные слои населения, от молодежи до людей преклонного возраста. Интересной деталью является ответ на вопросы словом "моно" вместо "можно".

Олег Гороховский рассказал, что этот ролик будет нарезан на разные хронометражи: на телевидение пойдут форматы по 30, 15 и 5 секунд, а для интернета - 6 и 10-секундные форматы. 

Также Гороховский сообщил, что этот ролик создан рекламным агентством Banda, с которым банк начал сотрудничать еще в прошлом году, но вскоре им пришлось "расстаться".

"Это очень хорошая работа, но мы чувствуем, что вы хотите, чтобы мы приняли решение сердцем, а мы хотим принять его головой", - пишет Гороховский.

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Позже рекламное агенство представило еще несколько вариантов рекламной стратегии, которые устроили руководство Monobankа. Как потом написал Гороховский "примерно на пятнадцатой минуте презентации я обнаружил, что у меня "бабочки в животе".

Видимо этот ролик и есть "плодом" работы агентства Banda для Monobankа, с которым все же был подписан контракт. 

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Все по теме:

Банк, Реклама, Олег Гороховский, Monobank.

Автор:

Телеграф
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