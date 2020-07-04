Коронавирус на предприятиях Укроборонпрома: всего заболело 124 человека

На предприятиях Укроборонпрома коронавирусом всего заболело 124 человека.

От начала эпидемии коронавирус на предприятиях, входящих в состав государственного концерна “Укроборонпром”, заболели 124 человека.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

“От начала эпидемии до сегодня коронавирусом заболели 124 сотрудника предприятий Укроборонпрома, 79 из них – уже выздоровели, остальным коллегам желаем поскорее побороть болезнь”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас все предприятия Концерна работают в особом режиме с усиленными мерами дезинфекции и социальным дистанцированием.

Напоминаем, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждено 46 763 случая заболевания COVID-19, из них 3 380 детей, а также 6 874 медработника.