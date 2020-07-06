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За пять месяцев "УЗ" удвоила объемы контейнерных перевозок

За пять месяцев "УЗ" удвоила объемы контейнерных перевозок
12:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Акционерная компания "Укрзализныця" в январе-мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, вдвое увеличила объемы контейнерных перевозок. Об этом сообщил Владислав Криклий.

"По итогам 5 месяцев 2020 года по территории Украины в составе контейнерных поездов было перевезено 109 440 ДФЭ (контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте). Это вдвое больше, чем было перевезено грузов в январе-мае прошлого года, и 60% от всего объема контейнеров, которые были перевезены по территории Украины различными видами транспорта", - цитирует пресс-служба Криклия.

По словам министра, Украина заинтересована в увеличении транзита грузов по железной дороге из Китая в страны Западной Европы, включении Украины в маршруты Шелкового пути и в прямом международном сообщении КНР-Украина.

"Укрзализныця" - акционерная компания, 100% акций которой принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Как сообщалось, в январе территорию Украины впервые пересек транзитный контейнерный поезд из Китая в Польшу.

12 июня 2020 года была обнародована информация о том, что "Укрзализныця" в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

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Украина, Укрзализныця, УЗ.

Автор:

Телеграф
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