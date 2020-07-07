УЗ возобновила движение еще 12 электричек

АО "Укрзализныця" возобновила движение еще 12 пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки.

Так, назначено курсирование еще 12 пригородных поездов.

В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Свое движение возобновили электрички: №7001 Борщаговка-Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01), №7006 Буча - Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка-Борщаговка ( отправление в 07:55, прибытие в 9:11), №7010 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и №6612 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34) .

Также назначены еще пригородные поезда: №6016 Фастов - Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43) №6814 Киев-Волынский -Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22) №6823 Яготин - Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28) №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38), №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08) №6506 Плавни - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09) №6004 Каменское-Пассажирское - Днипро-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

В компании подчеркивают, что обязательно использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.