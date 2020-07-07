Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент вручил награды выдающимся украинцам по случаю Дня Конституции
Президент вручил награды выдающимся украинцам по случаю Дня Конституции
УЗ возобновила движение еще 12 электричек
УЗ возобновила движение еще 12 электричек
Слова Максимова перед финалом Кубка Украины
Слова Максимова перед финалом Кубка Украины
Тина Кароль получила престижную награду от президента Украины
Тина Кароль получила престижную награду от президента Украины

УЗ возобновила движение еще 12 электричек

УЗ возобновила движение еще 12 электричек
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: uz.gov.ua
АО "Укрзализныця" возобновила движение еще 12 пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки.

Так, назначено курсирование еще 12 пригородных поездов.

В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Свое движение возобновили электрички: №7001 Борщаговка-Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01), №7006 Буча - Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка-Борщаговка ( отправление в 07:55, прибытие в 9:11), №7010 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и №6612 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34) .

"УЗ" начала принимать цифровой студенческий билет

Также назначены еще пригородные поезда: №6016 Фастов - Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43) №6814 Киев-Волынский -Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22) №6823 Яготин - Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28) №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38), №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08) №6506 Плавни - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09) №6004 Каменское-Пассажирское - Днипро-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

В компании подчеркивают, что обязательно использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Укрзализныця, УЗ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
02 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
03 Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
04 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
05 Опасная погода: в среду в Украине прогнозируют грозы, град, шквалы и даже смерчи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики 7 раз нарушали &quot;тишину&quot;, ранены четверо военных
ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", ранены четверо военных
&quot;Благоприятная ситуация&quot;: Нацбанк в июне купил на межбанке почти 1,16 млрд
НБУ в июне купил на межбанке почти 1,16 млрд
Пандемия COVID-19: в Испании у 5% жителей есть антитела к коронавирусу
В Испании у 5% жителей есть антитела к коронавирусу
&quot;Гуцульская ватра&quot;: на Закарпатье проходит первый онлайн-фестиваль гуцульской культуры - онлайн трансляция
"Гуцульская ватра": на Закарпатье проходит первый онлайн-фестиваль гуцульской культуры - онлайн трансляция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь