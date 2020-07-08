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Air France возвращается в Украину

Air France возвращается в Украину
01:25 Сегодня Телеграф УНИАН
Air France с 14 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на украинское представительство авиаперевозчика.

Авиакомпания будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля-де-Голля и Борисполь.

Первоначально полеты будут выполняться два раза в неделю во вторникам и пятницам. С 24 августа Air France планирует нарастить частоту до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо учитывать возможные ограничения на транзит по пути в другие страны.

Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 13 июля:

  • AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, вторник, пятница;
  • AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, вторник, пятница.

Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 24 августа:

  • AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, вторник, четверг, суббота;
  • AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, вторник, четверг, суббота.

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Помимо этого, авиакомпания KLM, входящая в одну группу с Air France, в июле увеличила свое присутствие в Украине.

Первоначально авиакомпания вышла на ежедневную частоту выполнения рейсов Киев-Амстердам, а с 6 июля ввела три дополнительных рейса. Таким образом, теперь по понедельникам, средам и пятницам KLM летает в Украину по два раза в день.

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Украина, Франция, Air France, KLM.

Автор:

Телеграф
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