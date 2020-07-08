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УЗ возобновила движение пригородного поезда еще по одному маршруту

УЗ возобновила движение пригородного поезда еще по одному маршруту
16:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Укрзализныця с 8 июля возобновила движение шести пригородных поездов по маршруту Жмеринка - Гречаны. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирское железнодорожное сообщение: с 8 июля шесть пригородных поездов курсируют по маршруту Жмеринка - Гречаны", - говорится в сообщении.

Так, для обеспечения перевозки пассажиров назначено курсирование таких пригородных поездов: № 6357 Жмеринка - Гречаны (отправление в 05:10, прибытие в 7:39) № 6360 Гречаны - Жмеринка (отправление в 09:08, прибытие 11:44) № 6359 Жмеринка - Гречаны (отправление в 17:36, прибытие в 19:58) № 6358 Гречаны - Жмеринка (отправление в 20:14, прибытие в 23:02) № 6321 Жмеринка - Гречаны (отправление в 8:21, прибытие в 10:46) № 6322 Гречаны - Жмеринка (отправление в 17:14, прибытие в 19:49).

Укрзализныця напомнила об ограничении количества пассажиров, а именно перевозки в пределах количества мест для сидения.

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Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, накануне Укрзализныця назначила курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.

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Украина, Укрзализныця, Поезд, УЗ.

Автор:

Телеграф
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