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Предоставляли услуги в Крыму: Минфин США наказал Amazon

Предоставляли услуги в Крыму: Минфин США наказал Amazon
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил о начислении штрафа более $134 тыс. против компании Amazon из-за нарушения ею санкций США, в том числе путем предоставления услуг в Крыму, Сирии и Иране. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина, обнародованном в среду.

"Компания Amazon.com, Inc. ("Amazon"), зарегистрированная в городе Сиэтл, штат Вашингтон, которая обеспечивает розничную торговлю, электронные продажи и цифровые услуги миллионам клиентов по всему миру, согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за явные нарушения нескольких санкционных программ OFAC", - говорится в сообщении.

Как уточнили в американском ведомстве, Amazon "поставляла товары и услуги" лицам, находящимся под санкциями OFAC; лицам, находящимся в регионах или странах под санкциями, в том числе в Крыму, Иране и Сирии; а также лицам, которые находятся или работают в иностранных представительствах стран, против которых введены санкции OFAC.

Кроме того, отмечается, что компания Amazon не сообщил вовремя о нескольких сотнях транзакций, которые подпадают под ограничения общей лицензии OFAC.

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В то же время, в ведомстве признали, что нарушения Amazon были неочевидны, а также были добровольно раскрыты самой компанией, что отражает относительно небольшая сумма штрафа, выставленная Минфином США.

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Все по теме:

Сирия, США, Иран, Amazon, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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