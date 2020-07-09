Полеты внутри страны: Лоукостер SkyUp запустил онлайн-регистрацию на рейсы

Онлайн-регистрация закрывается за 5 часов до отправления рейса по расписанию.
При этом онлайн-регистрация закрывается за 5 часов до отправления рейса по расписанию. Выбрать конкретное место в салоне самолета можно бесплатно или на выплату.
"Выбор места от носовой части самолета к аварийному ряду платный. Бесплатно можно избрать места от аварийного ряда и к хвостовой части", – пояснили в компании.
Для регистрации на регулярный рейс нужно авторизоваться на сайте перевозчика и выбрать нужное бронирование.
Как сообщалось, ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.