Укрзализныця восстановит курсирование еще 37 поездов

Укрзализныця продолжает восстанавливать курсирование поездов по Украине.

Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 — по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 — Приднепровской. В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров — в пределах количества мест для сидения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Напомним, в случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.