В Укрзализныце сообщили, когда планируют возобновить полноценное пассажирское сообщение

АО "Укрзализныця" в случае улучшения эпидемической ситуации планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Пассажиры должны соблюдать санитарные нормы во время путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах.

Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний на коронавирус пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", — сказал Юрик.

По его словам, сейчас "Укрзализныця" уже возобновила движение трети поездов дальнего следования и пригородных. Юрик добавил, что в случае увеличения спроса, компания будет увеличивать и количество поездов.

"Мы надеемся на сознательное отношение наших пассажиров и ответственность. Больше всего нарушений санитарных норм мы фиксируем в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на наши замечания, мы вынуждены вызвать сотрудников полиции", — подчеркнул глава Укрзализныци.

По словам Юрика, в компании также рассмотрят целесообразность установки на Львовском железнодорожном вокзале современных инфракрасных систем скрининга температуры.