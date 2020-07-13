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В "Нафтогазе" увеличили чистую прибыль в 4,5 раза

В "Нафтогазе" увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
19:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В 2019 году Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила 63,3 млрд грн чистой прибыли, что в 4,5 раза превышает показатели за 2018 год. Об этом сообщают данные годовой отчетности НАК, подготовленной по стандарту GRI.

"Чистая прибыль в размере 63,3 млрд грн включает доход по результатам положительного решения в Арбитраже по транзиту газа, уменьшение результата от продажи и внутренней транспортировки природного газа и увеличение расходов по налогу на прибыль", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что скорректированный показатель EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) группы в прошлом году снизился на 28%, до 65 млрд грн. Капитальные инвестиции в прошлом году составили 27,7 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2018 году. Чистый долг группы снизился на 2%, составив 42,6 млрд грн.

В 2019 году предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа.

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Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110,0 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам положительного решения в Арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль.

Общая сумма дивидендов, выплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2019 году, превысила 20 млрд грн, включая 90% чистой прибыли за 2018 год и промежуточные дивиденды за 2019 год.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года российский "Газпром" выплатил НАК "Нафтогаз Украины" $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В руководстве "Нафтогаза" отметили, что хотят направить около $1 млрд из полученных от "Газпрома" средств на развитие добычи газа.

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Украина, Нафтогаз, Финансы.

Автор:

Телеграф
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