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"Доступные кредиты": украинский бизнес получил почти на 1,5 млрд грн

"Доступные кредиты": украинский бизнес получил почти на 1,5 млрд грн
18:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr
Банки Украины за прошлую неделю предоставили 106 кредитов в рамках госпрограммы по кредитованию для предпренимателей "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 360,13 млн грн.

С начала действия программы в феврале и по состоянию на 13 июля бизнес получил 1140 кредитов на 1,45 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, среди украинских предпринимателей наибольшим спросом в рамках программы пользуется услуга по рефинансированию ранее предоставленных кредитов.

"Портфель рефинансированных кредитов меньше чем за месяц достиг 856,3 млн грн и продолжает увеличиваться. Сейчас сумма заявок на рефинансирование составляет 4,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Также отмечается спрос на инвестиционные кредиты, портфель которых достиг 586,7 млн грн. По новому инструменту кредитов на пополнение оборотного капитала уже выданы кредиты на сумму 8,6 млн грн.

Согласно сообщению, отказ в кредитах от государства получили около 34,5% предпринимателей. Самая частая причина отказа банка - деловая репутация заемщика (отрицательная кредитная история, плохое финансовое состояние, уголовные дела и т. д.). Около 3100 заявок сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения в банках.

По данным пресс-службы, кредит в рамках данной программы можно получить в 16 банках: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", АКБ "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", "Альянс", "ТАСкомбанк", "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен Банк Аваль", КБ "Глобус" и "Креди Агриколь Банк".

Как сообщалось, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

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Фонд реализует программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса. 3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

По состоянию на 15 июня 2020 года украинские банки предоставили 639 кредитов на 404,76 миллиона гривень в рамках этой программы.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

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Украина, Минфин, Финансы.

Автор:

Телеграф
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