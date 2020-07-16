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Кабмин хочет оснастить Донбасс солнечными электростанциями, нужна помощь "Нафтогаза"

Кабмин хочет оснастить Донбасс солнечными электростанциями, нужна помощь "Нафтогаза"
09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Украинское правительство просит Нафтогаз выделить средства на строительство солнечных электростанций на Донетчине и Луганщине.

"Нафтогаз" просят профинансировать строительство солнечных электростанций в Донцецком и Луганском регионах.

С такой просьбой к компании обратилось украинское правительство в рамках реализации социальной благотворительной программы развития Донбасса.

Как отметил глава Кабмина Денис Шмыгаль, данная программа очень важна, ведь благодаря ей в школах, больницах, детских садах начнут экономить на электричестве, благодаря появлению в них малых солнечных электростанций.

Он выразил надежду, что "Нафтогаз" поможет Кабинету министров в этом благом деле, поддержав данную программу финансово.

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Также Денис Шмыгаль отметил - существует проблема, когда детей с ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские высшие учебные заведения, боевики не выпускают на территорию свободной Украины, «потому что понимают, что эти дети не вернутся, ведь почувствуют разницу между тем, что здесь и там происходит сейчас ».

"В этой ситуации необходима наша реакция и работа, в том числе, с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить. Это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь с ОРДЛО в украинском образовательный и культурный пространство", - добавил глава правительства и предложил вице-премьер-министру Алексею Резникову взять эту ситуацию на контроль.

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Все по теме:

Нафтогаз, Луганская область, СЭС, Донбасс, Электростанция.

Автор:

Телеграф
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