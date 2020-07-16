Кабмин хочет оснастить Донбасс солнечными электростанциями, нужна помощь "Нафтогаза"

Украинское правительство просит Нафтогаз выделить средства на строительство солнечных электростанций на Донетчине и Луганщине.

"Нафтогаз" просят профинансировать строительство солнечных электростанций в Донцецком и Луганском регионах.

С такой просьбой к компании обратилось украинское правительство в рамках реализации социальной благотворительной программы развития Донбасса.

Как отметил глава Кабмина Денис Шмыгаль, данная программа очень важна, ведь благодаря ей в школах, больницах, детских садах начнут экономить на электричестве, благодаря появлению в них малых солнечных электростанций.

Он выразил надежду, что "Нафтогаз" поможет Кабинету министров в этом благом деле, поддержав данную программу финансово.

Также Денис Шмыгаль отметил - существует проблема, когда детей с ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские высшие учебные заведения, боевики не выпускают на территорию свободной Украины, «потому что понимают, что эти дети не вернутся, ведь почувствуют разницу между тем, что здесь и там происходит сейчас ».

"В этой ситуации необходима наша реакция и работа, в том числе, с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить. Это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь с ОРДЛО в украинском образовательный и культурный пространство", - добавил глава правительства и предложил вице-премьер-министру Алексею Резникову взять эту ситуацию на контроль.