Витренко ушел из "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко 16 июля завершил свою работу в компании. Об этом он написал в Facebook.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государству достаточной компетентности и порядочности для использования их во благо граждан Украины", - написал он.

Витренко заявил, что все годы работы в НАК "делал все, чтобы отстаивать наше с вами достоинство и защищать нашу энергетическую независимость".

"Мне кажется более правильным будет оценивать не людей а действия. Поэтому благодарю за действия в пользу нашего общего дела всех украинцев, гражданское общество, журналистов, парламентариев и чиновников, наших международных партнеров и коллег по группе Нафтогаза", - подытожил Витренко.

Витренко сотрудничал с Нафтогазом с 2002 года. Он являлся советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов компании.

В 2014 году вернулся в Нафтогаз и стал директором по развитию бизнеса, с 2018-го занимал должность исполнительного директора. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, в ходе которого были удовлетворены требования Украины в спорах с российским "Газпромом" о закупке и транзите газа.