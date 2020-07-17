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Витренко ушел из "Нафтогаза"

Витренко ушел из "Нафтогаза"
Обновлено 06:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко 16 июля завершил свою работу в компании. Об этом он написал в Facebook.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государству достаточной компетентности и порядочности для использования их во благо граждан Украины", - написал он. 

Витренко заявил, что все годы работы в НАК "делал все, чтобы отстаивать наше с вами достоинство и защищать нашу энергетическую независимость".

"Мне кажется более правильным будет оценивать не людей а действия. Поэтому благодарю за действия в пользу нашего общего дела всех украинцев, гражданское общество, журналистов, парламентариев и чиновников, наших международных партнеров и коллег по группе Нафтогаза", - подытожил Витренко. 

Витренко сотрудничал с Нафтогазом с 2002 года. Он являлся советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов компании.

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В 2014 году вернулся в Нафтогаз и стал директором по развитию бизнеса, с 2018-го занимал должность исполнительного директора. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, в ходе которого были удовлетворены требования Украины в спорах с российским "Газпромом" о закупке и транзите газа.

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Нафтогаз, Юрий Витренко.

Автор:

Телеграф
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