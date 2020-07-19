Компания SkyUp отменила основную часть рейсов

Украинскому лоукостеру пришлось отложить возобновление полетов в ряд стран.

Авиакомпания SkyUp Airlines заявила об оптмиизацие ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:

В то же время в направлении Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08), Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения, Израиль.

"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон.

Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - добавили в компании.