Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752
Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752
Компания SkyUp отменила основную часть рейсов
Компания SkyUp отменила основную часть рейсов
Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Как у Nokia 3250: Vivo запатентировала смартфон с необычным дисплеем (Фото)
Как у Nokia 3250: Vivo запатентировала смартфон с необычным дисплеем (Фото)

Компания SkyUp отменила основную часть рейсов

Компания SkyUp отменила основную часть рейсов
07:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Украинскому лоукостеру пришлось отложить возобновление полетов в ряд стран.

Авиакомпания SkyUp Airlines заявила об оптмиизацие ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:

В то же время в направлении Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08), Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения, Израиль.

Полеты внутри страны: Лоукостер SkyUp запустил онлайн-регистрацию на рейсы

"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон.

Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - добавили в компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Компания, Карантин, SkyUp.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
02 "У меня тут своя Тина Кунаки": Потап показал, как нужно отдыхать настоящему мужчине (Фото)
03 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
04 Насколько полезна для организма минеральная вода
05 Все из-за российских туристов: Турция может попасть в список стран "красной зоны"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Нидерланды начали новое расследование по делу MH17
Нидерланды начали новое расследование по делу MH17
День в ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ
Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки
Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь